Копирайт,нужны статьи свадебной тематики

$250
КопирайтингЗавершен29 заявок720 просмотров
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Здраствуйте, меня зовут Андрей, я админ нескольких сайтов. Мне нужны статьи свадебной тематики. Размер одной статьи 1000 знаков, ключевых фраз 10-15%. Статей мне нужно примерно 100 – 200 шт. в месяц. По оплате: я готов платить 25 рублей за статью 1000 знаков, с учетом заголовка, плачу яндекс деньгами. Если Вас заинтересовало мое предложение, то пишите на [email protected].

Внимание! На фрилансе я бываю редко, поэтому отвечаю, только на письма, пришедшие по почте!!!!

П. с. торг НЕ уместен.

15 лет назад
f-foto
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
pepperony
Andrey 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$25
1 день
Спасибо Андрею, за грамотные статьи.
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