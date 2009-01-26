Копирайт,нужны статьи свадебной тематики

Здраствуйте, меня зовут Андрей, я админ нескольких сайтов. Мне нужны статьи свадебной тематики. Размер одной статьи 1000 знаков, ключевых фраз 10-15%. Статей мне нужно примерно 100 – 200 шт. в месяц. По оплате: я готов платить 25 рублей за статью 1000 знаков, с учетом заголовка, плачу яндекс деньгами. Если Вас заинтересовало мое предложение, то пишите на [email protected].

Внимание! На фрилансе я бываю редко, поэтому отвечаю, только на письма, пришедшие по почте!!!!

П. с. торг НЕ уместен.