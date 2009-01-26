Копирайт,нужны статьи свадебной тематики

Придумать название игрового портала ( игрового сообщества ). Портал online игр. (Компьютерные игры) Условия: 1. аббревиатура 3-6 символа (с расшифровкой) пример woh - world of heroes 2. аббревиатура должна читаться 3. аббревиатура должна быть узнаваемой 4. ...
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Здраствуйте, меня зовут Андрей, я админ нескольких сайтов. Мне нужны статьи свадебной тематики. Размер одной статьи 1000 знаков, ключевых фраз 10-15%. Статей мне нужно примерно 100 – 200 шт. в месяц. По оплате: я готов платить 25 рублей за статью 1000 знаков, с учетом заголовка, плачу яндекс деньгами. Если Вас заинтересовало мое предложение, то пишите на [email protected].
Внимание! На фрилансе я бываю редко, поэтому отвечаю, только на письма, пришедшие по почте!!!!
П. с. торг НЕ уместен.
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