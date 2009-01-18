Наполнение футбольного сайта

КопирайтингЗакрыт34 заявки705 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На работу требуются, люди знающие толк в футболе. Работа состоит в наполнении сайта новостями в копи\паст 0.05 $ за новость с фото, если новость большая то 0.1$ и Копирайт от 0.25$ за новость. Возможность перевода с английского и т.д .будет оговорена отдельно Предпочтение людям знакомым с joomla .

Подробнее в Icq 418911478.

15 лет назад
mamont1
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Статьи для интернет-магазина

    Для интернет-магазина, продающего электроинструмент нужен ряд статей: - Что такое система AVT? - Что такое система SJS? - Новый Li-on аккумулятор (преимущества) - Дрель с перфоратором и перфоратор (принципы работы и различия) - Преимущества электроинструмента Makita Все статьи должны быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Придумать название компании.

    $1

    Ровняю баланс на WebLancer. Отдаю 1.16 у.е. (Один доллар и шестнадцать центов) прямым платежом. Отзыв оставлю. Нужно придумать название для компании, занимающейся ремонтом квартир. Сайт и домен уже есть. Проверять на занятость не нужно, менять не будем. Нужно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайтинг 10к.

    Необходим рерайтинг несложного текста по автомобильной тематике. Нужен до 6 вечера сегодня. Оплата за все - 8$.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Копирайтинг на английском языке

    Требуется написать статью на английском языке на главную страницу автомобильного сайта. Объем около 2000 символов без пробелов (можно больше). В тексте нужно использовать 22 ключевых слова/словосочетаний (в приложении). Оплата на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. В ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Копирайт,нужны статьи свадебной тематики

    $250

    Здраствуйте, меня зовут Андрей, я админ нескольких сайтов. Мне нужны статьи свадебной тематики. Размер одной статьи 1000 знаков, ключевых фраз 10-15%. Статей мне нужно примерно 100 – 200 шт. в месяц. По оплате: я готов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Придумать название портала

    $30

    Придумать название игрового портала ( игрового сообщества ). Портал online игр. (Компьютерные игры) Условия: 1. аббревиатура 3-6 символа (с расшифровкой) пример woh - world of heroes 2. аббревиатура должна читаться 3. аббревиатура должна быть узнаваемой 4. ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется наполнение сайта 50-ю статьями.

    $250

    Уважаемые коллеги, Имеется заказ на наполнение сайта по «Системам менеджмента качества, сертификации ИСО 9000» www.9001-2001.ru . Необходимо составить порядка 50 статей (методом рерайта), классифицировать их по подразделам и добавить на сайт. Материал подбирается самостоятельно из интернета: http://yandex.ru/yandsearch?text=системы+менеджмента+качества&amp;stparhome=byes&amp;stpar2=/h1/tm12/s4&amp;stpar4=/s4 http://www.google.ru/search?hl=ru&amp;q=исо+9000&amp;btnG=Поиск+в+Google&amp;lr=&amp;aq=f&amp;oq= и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад