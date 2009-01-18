Наполнение футбольного сайта

На работу требуются, люди знающие толк в футболе. Работа состоит в наполнении сайта новостями в копи\паст 0.05 $ за новость с фото, если новость большая то 0.1$ и Копирайт от 0.25$ за новость. Возможность перевода с английского и т.д .будет оговорена отдельно Предпочтение людям знакомым с joomla .

Подробнее в Icq 418911478.