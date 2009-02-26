Статьи для интернет-магазина

Для интернет-магазина, продающего электроинструмент нужен ряд статей:

- Что такое система AVT?

- Что такое система SJS?

- Новый Li-on аккумулятор (преимущества)

- Дрель с перфоратором и перфоратор (принципы работы и различия)

- Преимущества электроинструмента Makita

Все статьи должны быть связанны с японским электроинструментом Makita.

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