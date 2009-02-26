Статьи для интернет-магазина

КопирайтингЗавершен34 заявки584 просмотра
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Для интернет-магазина, продающего электроинструмент нужен ряд статей:

- Что такое система AVT?

- Что такое система SJS?

- Новый Li-on аккумулятор (преимущества)

- Дрель с перфоратором и перфоратор (принципы работы и различия)

- Преимущества электроинструмента Makita

Все статьи должны быть связанны с японским электроинструментом Makita.

Необходимы иллюстрации в тексте. Ограничений по кол-во символов нет, чем бльше ПОЛЕЗНОЙ информации тем лучше. Текст должен быть уникален.

Оставляйте ваши предложения здесь, пожалуйста не дублируйте в ЛС.

Спасибо!

15 лет назад
andcrew
Андрей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
three
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$100
10 дней
Сергей отлично справился с заданием. Серьезно подошел к делу - разобрался в теме, сумел красиво и очень информативно написать статьи и правильно расставлял акценты. Обязательно будем работать и дальше. Рекомендую.
Андрей - отличный работодатель. От сотрудничества остались только положительные впечатления. Четкое ТЗ, своевременная оплата и вежливость в общении. Крайне рекомендую. + 11 балов)) Спасибо)
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