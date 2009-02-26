Статьи для интернет-магазина

Ровняю баланс на WebLancer. Отдаю 1.16 у.е. (Один доллар и шестнадцать центов) прямым платежом. Отзыв оставлю. Нужно придумать название для компании, занимающейся ремонтом квартир. Сайт и домен уже есть. Проверять на занятость не нужно, менять не будем. Нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет-магазина, продающего электроинструмент нужен ряд статей:
- Что такое система AVT?
- Что такое система SJS?
- Новый Li-on аккумулятор (преимущества)
- Дрель с перфоратором и перфоратор (принципы работы и различия)
- Преимущества электроинструмента Makita
Все статьи должны быть связанны с японским электроинструментом Makita.
Необходимы иллюстрации в тексте. Ограничений по кол-во символов нет, чем бльше ПОЛЕЗНОЙ информации тем лучше. Текст должен быть уникален.
Оставляйте ваши предложения здесь, пожалуйста не дублируйте в ЛС.
Спасибо!
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