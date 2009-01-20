Придумать название компании.

$1
КопирайтингЗавершен28 заявок557 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ровняю баланс на WebLancer. Отдаю 1.16 у.е. (Один доллар и шестнадцать центов) прямым платежом. Отзыв оставлю.

Нужно придумать название для компании, занимающейся ремонтом квартир.

Сайт и домен уже есть. Проверять на занятость не нужно, менять не будем.

Нужно придумать только название самой компании.

сайт лежит здесь - http://elitremont.info/

По определённым причинам название - ЕлитРемонт не подходит.

Пишите названия прямо в Проект. Если понравится, закрою проект и переведу деньги.

--------------------------------------------------------------------

Проект закрыт. Благодарю всех за мозговой штурм!

Выбрали название: Технологии ремонта

15 лет назад
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Deni3
Денис 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$1
1 день
Мы не смогли придумать название для компании и устроили мозговой штурм в Проекте на WebLancer`е. Предложенное Денисом название: Технологии ремонта, мы выбрали почти сразу, как появилось его предложение. Интуиция, Божий промысел, Глубокие знания или ещё что-то, но именно Денис предложил то, что нам нужно. Пусть Проект был копеечный, но именно Денис стал проводником того, что будут использовать многие люди в своей жизни. Благодарю.
Честно говоря, не ожидал, что среди многообразия предложенных вариантов по проекту, Константин выберет именно один из моих. Очень рад, с ним приятно работать - техническое задание, оплата - все четко! Рад буду посотрудничать еще!
  • Похожие заказы

  • Рерайтинг 10к.

    Необходим рерайтинг несложного текста по автомобильной тематике. Нужен до 6 вечера сегодня. Оплата за все - 8$.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Копирайтинг на английском языке

    Требуется написать статью на английском языке на главную страницу автомобильного сайта. Объем около 2000 символов без пробелов (можно больше). В тексте нужно использовать 22 ключевых слова/словосочетаний (в приложении). Оплата на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. В ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Копирайт,нужны статьи свадебной тематики

    $250

    Здраствуйте, меня зовут Андрей, я админ нескольких сайтов. Мне нужны статьи свадебной тематики. Размер одной статьи 1000 знаков, ключевых фраз 10-15%. Статей мне нужно примерно 100 – 200 шт. в месяц. По оплате: я готов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Придумать название портала

    $30

    Придумать название игрового портала ( игрового сообщества ). Портал online игр. (Компьютерные игры) Условия: 1. аббревиатура 3-6 символа (с расшифровкой) пример woh - world of heroes 2. аббревиатура должна читаться 3. аббревиатура должна быть узнаваемой 4. ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется наполнение сайта 50-ю статьями.

    $250

    Уважаемые коллеги, Имеется заказ на наполнение сайта по «Системам менеджмента качества, сертификации ИСО 9000» www.9001-2001.ru . Необходимо составить порядка 50 статей (методом рерайта), классифицировать их по подразделам и добавить на сайт. Материал подбирается самостоятельно из интернета: http://yandex.ru/yandsearch?text=системы+менеджмента+качества&amp;stparhome=byes&amp;stpar2=/h1/tm12/s4&amp;stpar4=/s4 http://www.google.ru/search?hl=ru&amp;q=исо+9000&amp;btnG=Поиск+в+Google&amp;lr=&amp;aq=f&amp;oq= и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Собрать объекты недвижимости в текстовик и фото

    Вкратце - около сотни объектов найти на англ.яз ресурсах, сохранить фото, перевести вкратце описание и сунуть в текстовик. В среднем на каждый объект уходит пара тройка минут. Подробнее в личку.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Надо написать две статьи по автотематике

    Надо написать две статьи на сайт http://texkomsound.ru/ с ключами: Автозвук, установка автозвука, автомобильный звук, автомобильная акустика, Автомобильная навигация, автонавигатор, Установка автонавигации

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад