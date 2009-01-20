Придумать название компании.

Ровняю баланс на WebLancer. Отдаю 1.16 у.е. (Один доллар и шестнадцать центов) прямым платежом. Отзыв оставлю.

Нужно придумать название для компании, занимающейся ремонтом квартир.

Сайт и домен уже есть. Проверять на занятость не нужно, менять не будем.

Нужно придумать только название самой компании.

сайт лежит здесь - http://elitremont.info/

По определённым причинам название - ЕлитРемонт не подходит.

Пишите названия прямо в Проект. Если понравится, закрою проект и переведу деньги.

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Проект закрыт. Благодарю всех за мозговой штурм!

Выбрали название: Технологии ремонта