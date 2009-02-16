Описания видео роликов

На работу требуются, люди знающие толк в футболе. Работа состоит в наполнении сайта новостями в копи\паст 0.05 $ за новость с фото, если новость большая то 0.1$ и Копирайт от 0.25$ за новость. Возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно будет делать следующее:
1. Скачать короткий видео ролик (10-30 Мб). Позже сообщу откуда.
2. Специальной программкой сделать из него скриншоты (это делается очень быстро)
3. Придумать название для ролика
4. Придумать краткое описание ролика (около 500 символов)
5. Залить ролик на сайт по FTP
6. Через админку сайта добавить название, описание и скриншот ролика на сайт.
Один добавленный на сайт ролик = 1$. За час можно добавить 10 роликов без особого напряга.
Возможна предоплата и каждодневная оплата за добавленные ролики.
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