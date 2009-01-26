Написание статей на компьютерную тему

Ищем авторов для долговременного сотрудничества.

Суть работы - написание аналитических материалов.

График работы - примерно 4 статьи в месяц. Возможно больше, возможно меньше.

Для тех, кто хочет писать аналитические статьи - 5$ за 1000 символов русского текста без пробелов. Картинки к статьям обязательны, но они не оплачиваются. Обязательно наличие публикаций в серьёзных печатных или интернет-изданиях. SEO-статьи, так называемый "копирайтинг" и "рерайтинг" в качестве портфолио не рассматриваются.

Вот пример аналитических статей:

http://www.hardwareportal.ru/articles/Tehnologiya_golograficheskoy_zapisi_Tapestry_-_do_200_Gb_na_odnom_smennom_diske/

P.S. Любителей халявы и людей с завышенной самооценкой просьба не беспокоить.