Написание статей на компьютерную тему

$500
КопирайтингЗавершен9 заявок841 просмотр
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Ищем авторов для долговременного сотрудничества.

Суть работы - написание аналитических материалов.

График работы - примерно 4 статьи в месяц. Возможно больше, возможно меньше.

Для тех, кто хочет писать аналитические статьи - 5$ за 1000 символов русского текста без пробелов. Картинки к статьям обязательны, но они не оплачиваются. Обязательно наличие публикаций в серьёзных печатных или интернет-изданиях. SEO-статьи, так называемый "копирайтинг" и "рерайтинг" в качестве портфолио не рассматриваются.

Вот пример аналитических статей:

http://www.hardwareportal.ru/articles/Tehnologiya_golograficheskoy_zapisi_Tapestry_-_do_200_Gb_na_odnom_smennom_diske/

P.S. Любителей халявы и людей с завышенной самооценкой просьба не беспокоить.

Написание статей
15 лет назад
mrmvd
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
operator2008
Татьяна 
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$18
1 день
Заказывал перевод - исполнитель выполнил быстро и качественно.
Отличный заказчик. Четкие требования. Очень быстрая оплата. Приятно работать с таким человеком. Рекомендую! Буду рада соотрудничать и дальше!
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