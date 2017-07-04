Seo-копирайт ru-srub.ru

КопирайтингЗавершен34 заявки455 просмотров
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Нужно оптимизированный текст (Seo-копирайт) для www.ru-srub.ru.

Текст должен быть оптимизирован под ключевые слова и соответствовать современным требования поисковой системы yandex и стремится своим написанием в ТОП 10 yandex.

15 лет назад
ALEKSss_kirov
Сергеевич 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
emeraldy85
Антонина 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$10
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! Четко знает, что хочет. Очень грамотные ТЗ. Оплата вовремя. Приятно работать.
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