Тексты на тему фото.

$50
КопирайтингЗавершен61 заявка683 просмотра
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Нужен текст на ~3000 знаков, на тему фотостудия, включающий слова: фотостудия (~5-7 раз); фотосъемка, фотограф, портфолио, фотосесия, фотохудожники (по одому разу)

И 5 текстов по ~1000 знаков каждый из которых раскрывает свое слово: фотосъемка, фотограф, портфолио, фотосесия, фотохудожники

15 лет назад
t-w-i
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
NataliaFilia
Наталия 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Заказывал копирайт на тему фото. К работе отнеслась очень ответственно, и креативно.
Спасибо Юрию за такой приятный проект. Было очень здорово работать, заказчик молниеносно принял проект и так же быстро его оплатил. Поздравляю Юрия с первым положительным отзывом и уверена, что он далеко не последний :-) Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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