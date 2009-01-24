Тексты на тему фото.

Спасибо Юрию за такой приятный проект. Было очень здорово работать, заказчик молниеносно принял проект и так же быстро его оплатил. Поздравляю Юрия с первым положительным отзывом и уверена, что он далеко не последний :-) Буду рада дальнейшему сотрудничеству.