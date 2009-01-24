Тексты на тему фото.

На работу требуются, люди знающие толк в футболе. Работа состоит в наполнении сайта новостями в копи\паст 0.05 $ за новость с фото, если новость большая то 0.1$ и Копирайт от 0.25$ за новость. Возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен текст на ~3000 знаков, на тему фотостудия, включающий слова: фотостудия (~5-7 раз); фотосъемка, фотограф, портфолио, фотосесия, фотохудожники (по одому разу)
И 5 текстов по ~1000 знаков каждый из которых раскрывает свое слово: фотосъемка, фотограф, портфолио, фотосесия, фотохудожники
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