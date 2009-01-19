Качественный копирайтинг рерайт

Для сайта по разработке качественных сателлитов требуется копирайтер и несколько рерайтеров.

Интересует качественный копирайтинг и рерайт, разумеется я понимаю что это не может стоить очень дешево, поэтому прошу писать Вашу цену за полноценный копирайтинг и полноценный рерайтинг.

Сателлиты, которые мы делаем - это полноценные спутники основных сайтов.

Жду цены/сроки/портфолио.

С уважением, Евгений

http://www.seosputnik.ru/