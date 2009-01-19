Качественный копирайтинг рерайт

КопирайтингЗакрыт98 заявок1107 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта по разработке качественных сателлитов требуется копирайтер и несколько рерайтеров.

Интересует качественный копирайтинг и рерайт, разумеется я понимаю что это не может стоить очень дешево, поэтому прошу писать Вашу цену за полноценный копирайтинг и полноценный рерайтинг.

Сателлиты, которые мы делаем - это полноценные спутники основных сайтов.

Жду цены/сроки/портфолио.

С уважением, Евгений

http://www.seosputnik.ru/

15 лет назад
seosputnik
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Наполнение футбольного сайта

    На работу требуются, люди знающие толк в футболе. Работа состоит в наполнении сайта новостями в копи\паст 0.05 $ за новость с фото, если новость большая то 0.1$ и Копирайт от 0.25$ за новость. Возможность ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тексты на тему фото.

    $50

    Нужен текст на ~3000 знаков, на тему фотостудия, включающий слова: фотостудия (~5-7 раз); фотосъемка, фотограф, портфолио, фотосесия, фотохудожники (по одому разу) И 5 текстов по ~1000 знаков каждый из которых раскрывает свое слово: фотосъемка, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание статей на компьютерную тему

    $500

    Ищем авторов для долговременного сотрудничества. Суть работы - написание аналитических материалов. График работы - примерно 4 статьи в месяц. Возможно больше, возможно меньше. Для тех, кто хочет писать аналитические статьи - 5$ за 1000 символов русского текста ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен рерайт текстов

    Уважаемые пользователи, нужен рерайт текстов с некотрых сайтов. Работка не большая. Кто заинтересован пишите в личку, обсудим детали.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Проект для Гонтаренко Ксении (Scorp13)

    $50

    Написание статей для сайта - Свадебная фотокнига: что это такое, чем отличается от фотоальбома. - Фотосъемка корпоративных вечеринок - Профессиональная съемка детей - Этикет свадебного фотографа: что снимать, а что нет?

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Статьи для интернет-магазина

    Для интернет-магазина, продающего электроинструмент нужен ряд статей: - Что такое система AVT? - Что такое система SJS? - Новый Li-on аккумулятор (преимущества) - Дрель с перфоратором и перфоратор (принципы работы и различия) - Преимущества электроинструмента Makita Все статьи должны быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Придумать название компании.

    $1

    Ровняю баланс на WebLancer. Отдаю 1.16 у.е. (Один доллар и шестнадцать центов) прямым платежом. Отзыв оставлю. Нужно придумать название для компании, занимающейся ремонтом квартир. Сайт и домен уже есть. Проверять на занятость не нужно, менять не будем. Нужно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайтинг 10к.

    Необходим рерайтинг несложного текста по автомобильной тематике. Нужен до 6 вечера сегодня. Оплата за все - 8$.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад