# 1 — $

Необходимо написать рецензию на сделанную CMS.

Крайне желательно, если вы готовы написать текст, знание технологий:

- что такое CMS вообще

- блочные структуры системы управления сайтом

- библиотеки jquery

- технологий macromedia flash

Текст рецензии будет использоваться в моём дипломном проекте (наверняка многие в своё время сталкивались с тем, что нужна рецензия на проект).

Что должно быть в рецензии:

- разбор созданного проекта

- степень новизны в решении поставленной задачи

- оригинальность решения поставленной задачи

- недостатки в проекте (в содержании, качестве оформления, и др.)

Я возьму 2-3 текста, которые мне понравятся, и составлю из них общую рецензию на свой проект. Для этого мне нужна "рыба" - текст, от которого я буду отталкиваться - в этом суть того, что я прошу.

Объём текста 3-5 тыс. знаков.

Оплачу я 3-4 текста, которые мне наиболее понравятся + отзыв.

Что должно быть в тексте рецензии (по сути нужно написать о том, какой хороший был создан проект, как всё в нём удобно, о том, что были использованы современные технологии и прочую чушь - о чём писать - см. ниже; всё это должно быть написано максимально простым языком, понятным даже человеку лет под 80 - вспомните своих преподавателей):

- сама работа расположена по адресу http://work.alekart.ru/ - посмотрите, потыкайте кнопки

- в тексте не нужно упоминать о материалах, которые расположены на сайте - это всего лишь наполнение

- нужно написать о том, что одним человеком был сделан очень большой объём работы

- что созданная система управления сайтом имеет блочную структуру и легко расширяема

- систему управления сайтом не называйте так, или CMS, используйте слово "оболочка для создания сайта"

- нужно упомянуть о том, что была использованы технологии flash (например для создания меню вверху сайта, например для генерации формул на сайте - это не так, но притянуть флеш за уши нужно :) )

- нужно упомянуть о том, что использовались самые передовые библиотеки для скриптов - jquery

- само описание CMS можно частично взять с сайтов slaed.net или dle-news.ru - все CMS одинаковы по сути

- нужно написать о том, что предусмотрено легкоё добавление материалов на сайт - как тестовых, так и различных графических, что можно без большого труда создавать большое количество материалов для тестов и контрольных работ, что можно без проблем размещать кучу файлов-примеров на сайте - и что это очень удобно для студентов, которые ещё учатся

- просто пофантазируйте на тему - какая хорошая работа сделана, всё что будет не в тему я вычеркну сам :)

- в системе предусмотрена администраторская панель с кучей настроек

- система предусматривает многопользовательность, классно, что можно зарегистрироваться, пройти к примеру тест, а результат будет выслан на почту преподавателю

- написать, что была проделана большая работа по наполнению сайта материалами, написать, что это офигенно сложно было сделать для одного человека

- написать что технологии переноса образования в интернет очень важны, и что это новинка в своём роде

- вообще отлично будет, если сравнить мою cms с какой-нить другой безумно дорогой платной разработкой и покажете, насколько моя лучше (сравнивайте с чем хотите - ограничений нет)

В общем нужно представить запорожец так, чтобы было понятно, что это оказывается целый мерседес. :)

В текст добавьте псевдо недостатки проекта - что-нибудь типа "на сайте не очень много материалов тестов, но это и понятно - ведь на это просто не хватает времени из-за огромного количества работы" или "дизайн можно было сделать и получше - но ведь суть не в нём, да и к тому же система предусматривает использование любого дизайна" и тому подобное.

Все вопросы задавайте в личку.

Указывайте ориентировочно сразу ваши цены, я оплачу несколько работ совершенно точно; тем, чьи работы тоже нормальные будут, но не очень понравятся - оплачу утешительные 5wmz.

Итак, о чём писать - я в общем-то расписал достаточно подробно, нужно просто это художественно оформить и написать как можно более простым языком.

Жду ваших предложений!