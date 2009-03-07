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Отзывы фрилансеров
$3
10 баллов
15 лет назад
Приятно работать с таким заказчиком! Договоренности выполняет, вежлив, ну и вообще... Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Всё отлично, фото сделанно быстро и качественно, спасибо за роботу. Рекомендую для сотрудничества.