hanna-10

Галина hanna-10

 
44 годаРоссия/Ставрополь
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Пишу статьи, seo-тексты, обзоры, исследования, рецензии, делаю технический перевод с английского.

  • Разработка и создание презентации.

    Необходимо разработать и создать креативную презентацию на тему " Что такое DVR и его значение для бизнеса"! Презентация должна быть привязана к фармацевтике, в частности в ней должно быть наглядно отображено что DVR ( дистрибьюция, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа с фотографиями

    Всем привет! Требуется помощь специалиста по работе с фотографиями, работы на пять минут! Необходимо создать из двух фотографий одну. В приложении находится две фото: на одной шапка для сайта, на другой фото Хамера, требуется вставить ...

    Шапка для сайта
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа для специалиста по звуку

    Нужен человек, который сможет обработать три короткие аудио записи(общая продолжительность не более 10 мин.) Надо будет обрезать лишнее на всех трёх, на одной записи (4-5 мин.) убрать лишний голос, на двух других( каждая по ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
cambodian
Сергей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Работа с фотографиями
Приятно работать с таким заказчиком! Договоренности выполняет, вежлив, ну и вообще... Рекомендую всем!
Всё отлично, фото сделанно быстро и качественно, спасибо за роботу. Рекомендую для сотрудничества.
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