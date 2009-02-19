Нужны фотографии

Есть вектор черной футболки - нужно сделать из нее рубашку поло (фотка и исходник в архиве) добавить воротник добавить 3 пуговицы добавить фактуру материала - мелкая сеточка добавить сужение в рукавах сделать нужно только мужскую черную рубашку, вид спереди и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти фотографии на темы:
- автомобили
- компьютеры
- мобильники/смартфоны
- игрушки/для детей
- отдых/развлечения
по 20 фотографий на каждую тему.
Все фотографии нужны для сайта gadgetclub.su - то есть фото нужны не простые/обычные, а именно подходящие под направление сайта, то есть, чтобы можно было сказать, что на фото - гаджет устройство. Фото нужны необычные, интересные, нужны технические новинки в заданных областях.
Размер каждой фотографии должен быть больше 205 пикселей по любой стороне. То есть к примеру размер 205*500 подойдёт, а размер 199*210 - нет.
От вас хочу получить архив, в котором находится 5 папок, названных соответственно теме (см. выше), в каждой папке должно находиться 20 фотографий.
В предложении указывайте сумму и сроки работы, оплата по webmoney + вы получите хороший отзыв.
Ищется ответственный исполнитель.
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