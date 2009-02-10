Создания комиксов в разнообразной стилистике

Иллюстрации и РисункиЗакрыт45 заявок639 просмотров
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Требуются художники для создания комиксов в инете в разнообразной стилистике.

Обьем 2-3 листа А4 6-8 фрагментов

Тематика детская , подрастковая

Так же требуются прорисовщики по готовым эскизам.

Работа сдельная о цене будем договариваться.

ICQ # 55967711

skype Karpunin1

15 лет назад
karpunin
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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