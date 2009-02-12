Наклейка на кружку ко дн. Валентина

Стоит задача - создание уникального образа робота, как лица интернет проекта :). Проект автомобильной тематики. Планируется продвижение сайта и для этого необходим живой, запоминаающийся, уникальный образ человекоподобного робота-андроида, который в дальнейшем будет использоваться как ...
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Вообщем то нужна сделать до завтрешнего для такую наклейку размер 20х9.
Наклейка должна быть красивой, яркой, в крастном, голубом, желтом стиле
В Приват не писать
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