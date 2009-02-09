Задание для 2D художника

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок248 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать концепт персонажа в цвете, сексапильная девушка, стройная, для последующего 3d моделинга.

Сроки лояльные.

Портфолио в данной сфере обязательно, без портфолио кандидаты не рассматриваются!

Возможно дальнейшее сотрудничество по проектно.

ВНИМАНИЕ УСЛОВИЕ: финальный и промежуточные варианты(черновики) выкладывать где либо, в рекламных и любых других целях, ЗАПРЕЩЕНО!!!

Присылайте ссылки на портфолио, предлагайте сроки и ценник в icq: 444719292

15 лет назад
clever-media
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад