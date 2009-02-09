5 постеров 1х1,5м

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок398 просмотров
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Необходимо создать 5 веселых и эротичных постеров для оформления клуба на тематической вечеринке.

200р за каждый постер.

тематика вечеринки "*иськи"

предполагаю приделать *иськи к политическим деятелям, артистам и поставить забавные слоганы.

сделать желательно сегодня. мах завтра.

от исполнителя требуется креатив, вкус, умение качественно выполнять работу

(в личку не писать!)

15 лет назад
liser25
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
msats
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-1)
15 лет назад
$25
1 день
Это тот редкий случай, когда в исполнителе сочетается креативное мышление, вкус, умение качественно и одновременно быстро выполнять работу. Я рекомендую и сам буду постоянно сотрудничать.
Заказчик. Абсолютно не тормозит процесс создания. Даже наоборот помогает. Быстро реагирует на макеты. Что позволяет быстро вносить изменения в них. Деньги перевел сразу в полной мере. Спасибо за работу, надеюсь поработаем еще.
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