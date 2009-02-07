Разложение исходной картинки на слои (фотошоп)

Задача: Необходимо сделать макет сертификата на основе вложенного файла в формате фотошопа cсохранением всех шрифтов, выделение каждого графического объекта в отдельный слой, улучшения качества графических объектов по сравнению с исходной картинкой.

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