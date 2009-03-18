Нужно сделать поздравительную грамоту для сайта "Каля Маля" - http://www.kalyamalya.ru/ . Все объяснения и требования описаны в приложенном ТЗ.
Обработка изображений с последующей выкладкой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Зарплата, рублей 18000
Обязанности:
Нарезка и соответствующая подготовка картинок и материала (краткое описание соответствующий артикул) для выкладки в интернет каталог.
Размещение картинок в интернет каталоге с описанием.
Свободное знание Photoshop CS...
Продвинутый пользователь ПК.
Опыт выполнения подобных работ.
Дополнительная информация:
Работа сдельная из расчета 1000 картинок=6000 руб. Забивка и выкладка на сайт: артикул с описанием, каждый артикул это три картинки 100*100px, 200*200px и 3-й увеличенный вариант в зависимости от качества исходного материала. (что бы небыло сильной потери в качестве изображения.)
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