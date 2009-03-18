Обработка изображений с последующей выкладкой.

Зарплата, рублей 18000

Обязанности:

Нарезка и соответствующая подготовка картинок и материала (краткое описание соответствующий артикул) для выкладки в интернет каталог.

Размещение картинок в интернет каталоге с описанием.

Свободное знание Photoshop CS...

Продвинутый пользователь ПК.

Опыт выполнения подобных работ.

Дополнительная информация:

Работа сдельная из расчета 1000 картинок=6000 руб. Забивка и выкладка на сайт: артикул с описанием, каждый артикул это три картинки 100*100px, 200*200px и 3-й увеличенный вариант в зависимости от качества исходного материала. (что бы небыло сильной потери в качестве изображения.)