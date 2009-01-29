Рисунки схем подключения модемов в векторе

Есть схемы модемов с различными проводками. Т.Е. показывается как подключить какой нибудь модем к тому или иному компьютеру.

Необходимо сделать такие же картинки, но с другим модемом в количестве 10-12 штук.

Пример схемы с модемом в приложении.

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Предложения без примеров работ не принимаются в принципе.