Рисунки схем подключения модемов в векторе

Добрый день, уважаемые фрилансеры нужен рисунок в векторе, в таком стиле http://zadorinka.ru/ в примере рисунок не вектор, мне нужен именно вектор яблоня с наливными яблоками, мальчик, девочка, собака нужна качественная прорисовка деталей сроки не поджимают, деньга есть нужна хорошая работа оплата яндексом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть схемы модемов с различными проводками. Т.Е. показывается как подключить какой нибудь модем к тому или иному компьютеру.
Необходимо сделать такие же картинки, но с другим модемом в количестве 10-12 штук.
Пример схемы с модемом в приложении.
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Предложения без примеров работ не принимаются в принципе.
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