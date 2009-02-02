Открытка в стиле комикса, разработка рисунка .

Приветствую Всех!

1) Нуждаемся в разработке иллюстраций к открытке в стиле комиксов. Имеем текст, от Вас нужно все остальное . Письмо -открытка имеет формат А4 , рисунки нужны в мультяшном стиле. Тема - "Письмо от Пасхального зайца детям".Текст разработан с возможностью вставки дополнительного текста, т.е Имени ребенка, к которому обращается П.З, его достижений и.т.д. Это значит что блоки для текстов должны быть разработаны так, чтобы оставалось место для вставки текста клиентами, чтобы этот текст не наложился случайно поверх остального , чтобы при вставки текста не оставалось ощутимого пробела ну и конечно же не пострадал сам рисунок. Текст на Английском и Немецком языках. Иллюстрации должны быть выполнены в мультяшном стиле.

2) Нужно разработать 2 разных рисунка для бланка письма А4, приблизительно как

здесь :http://www.laplandia.info/ru. Сюжет: "Страна Пасхального зайца" - рисунок должен быть выполнен в мультяшном стиле.

Все подробности вышлю в личку. Сроки для каждого рисунка - 2 -3дня. С учетом того, что сроки поджимают - будем выбирать трех исполнителей.

Жду Ваших предложений с указанием приблизительной цены и интересующего Вас задания т.е 1 или 2.

Способы оплаты - перевод на Ваш банковский счет.