Открытка в стиле комикса, разработка рисунка .

Иллюстрации и РисункиЗавершен26 заявок677 просмотров
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Приветствую Всех!

1) Нуждаемся в разработке иллюстраций к открытке в стиле комиксов. Имеем текст, от Вас нужно все остальное . Письмо -открытка имеет формат А4 , рисунки нужны в мультяшном стиле. Тема - "Письмо от Пасхального зайца детям".Текст разработан с возможностью вставки дополнительного текста, т.е Имени ребенка, к которому обращается П.З, его достижений и.т.д. Это значит что блоки для текстов должны быть разработаны так, чтобы оставалось место для вставки текста клиентами, чтобы этот текст не наложился случайно поверх остального , чтобы при вставки текста не оставалось ощутимого пробела ну и конечно же не пострадал сам рисунок. Текст на Английском и Немецком языках. Иллюстрации должны быть выполнены в мультяшном стиле.

2) Нужно разработать 2 разных рисунка для бланка письма А4, приблизительно как

здесь :http://www.laplandia.info/ru. Сюжет: "Страна Пасхального зайца" - рисунок должен быть выполнен в мультяшном стиле.

Все подробности вышлю в личку. Сроки для каждого рисунка - 2 -3дня. С учетом того, что сроки поджимают - будем выбирать трех исполнителей.

Жду Ваших предложений с указанием приблизительной цены и интересующего Вас задания т.е 1 или 2.

Способы оплаты - перевод на Ваш банковский счет.

15 лет назад
SONFA
44 годаИспания
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранные исполнители
Verzh
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$70
3 дня
В первую очередь, хочу поблагодарить Игоря за его талант,профессионализм, терпение:) , оперативность. Работа выполнена на высшем уровне! Я даже и не ожидала, что в такой короткий срок, можно было выполнить такое сложное задание. Я в восторге!! Общение с Игорем, доставило массу приятных впечатлений! Настолько человек легок в общении, что тяжело в него не влюбиться!:)) Игорь, низкий Вам поклон! Ваша работа, еще долго будет радовать людской глаз! Всем рекомендую Игоря - как Иполнителя. Не пожалеете!! С Уважением, София.
Сотрудничество было превосходным!Работать и общаться с Софией очень удобно и безумно приятно,я в восторге.Плюс ко всему - Испанская романтика.Супер.Заранее завидую тем,кому предстоит только начать работать с Софией.София,я Вас ОБОЖАЮ!!!
poliepolina
Полина 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$40
1 день
Полина, спасибо Вам за Ваши работы, налюбоваться не могу. А теперь будут любоваться и наши клиенты! Работы были выполнены быстро, качественно и со вкусом. Очень приятный человечек в общении, и довольно терпеливый:)) Было удовольствием для нас - с Вами работать. Всем рекомендую. И надеюсь возобновить наше сотрудничество в ближайшем времени! Еще раз спасибо! С Уважением, София.
Замечательный заказчик! Очень дипломатичный и приятный в общении. С оплатой никаких вопросов не возникло. Сделка не только безопасная, но и приносящая удовольствие!!!
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