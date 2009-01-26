_http://dveri-forpost.spb.ru/images/forpost.jpg _http://dveri-forpost.spb.ru/images/act.jpg надо поставить цены: модель 18 - 11500 руб. модель 15 - 14600 руб. модель 12 - 11500 руб. бюджет 1 у.е.
Обработка-подгонка изображений+наполнение сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарезка и соответствующая подготовка картинок и материала (краткое описание соответствующий артикул) для выкладки в интернет каталог.
Размещение картинок в интернет каталоге с описанием.
Требования:
Свободное знание Photoshop CS...
Продвинутый пользователь ПК.
Опыт выполнения подобных работ.
Оплата из расчета 1000-картинок подготовленных и залитых на сайт = 6000 рублей.
Всего приблизительно 3000 тысячи картинок.
На один артикул 3-и картинки, то есть делаем три картинки заливаем в один артикул на сайт и краткое описание, размер, цвет, страна производитель...
icq: 777470
+7 909 164 38 38
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