Обработка-подгонка изображений+наполнение сайта

$550
Иллюстрации и РисункиЗакрытнет заявок293 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нарезка и соответствующая подготовка картинок и материала (краткое описание соответствующий артикул) для выкладки в интернет каталог.

Размещение картинок в интернет каталоге с описанием.

Требования:

Свободное знание Photoshop CS...

Продвинутый пользователь ПК.

Опыт выполнения подобных работ.

Оплата из расчета 1000-картинок подготовленных и залитых на сайт = 6000 рублей.

Всего приблизительно 3000 тысячи картинок.

На один артикул 3-и картинки, то есть делаем три картинки заливаем в один артикул на сайт и краткое описание, размер, цвет, страна производитель...

icq: 777470

+7 909 164 38 38

15 лет назад
elperro
Артем 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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