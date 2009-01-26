Обработка-подгонка изображений+наполнение сайта

Нарезка и соответствующая подготовка картинок и материала (краткое описание соответствующий артикул) для выкладки в интернет каталог.

Размещение картинок в интернет каталоге с описанием.

Требования:

Свободное знание Photoshop CS...

Продвинутый пользователь ПК.

Опыт выполнения подобных работ.

Оплата из расчета 1000-картинок подготовленных и залитых на сайт = 6000 рублей.

Всего приблизительно 3000 тысячи картинок.

На один артикул 3-и картинки, то есть делаем три картинки заливаем в один артикул на сайт и краткое описание, размер, цвет, страна производитель...

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