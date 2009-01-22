Работа для художника коммиксов

Иллюстрации и РисункиЗакрыт37 заявок595 просмотров
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Нужно или разработать по ТЗ сюжет коммиксов, или просто нарисовать коммиксы по конкретному сюжету. работа, при удачном запуске проекта, м.б. ежемесячная в течение года. Цену не знаю - называйте сами. Портфолио обязательно

15 лет назад
newwaver
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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