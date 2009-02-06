Header для сайта

Нужен значек для клана 24х15 и 100х100 GIF и чтобы был без фона.. 100х100 можно с фоном.. Пример смотрите ... точно такой...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать Шапку для сайта футбольной команды.
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