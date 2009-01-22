Нарисовать векторные изображения

+- Суть вот в чем, мне нужен художник мультипликатор... Задача придумать несколько мультяшных деток - именно придумать, нужен характер, ПРИДУМАТЬ <- это очень важно У деток должны быть 1- Ярко выраженный характер 2- Большие выразительные глаза 3- Они должны быть ...