Электронные открытки

Здравствуйте, ув. Weblancer'ы! Начну с того, что поздравлю всех Вас с прошедшими Январскими праздниками :) И так... Требуется сделать качественный (!) ресайз предоставленных скриншотов. На Скриншотах шаблоны для сайтов. Главная идея в том, чтобы на иконках размером в 180x180 ...