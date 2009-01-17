Электронные открытки

Рассматриваются только кандидаты, опубликовавшие стандартные для биржи Weblancer данные под проектом: цена, срок исполнения. В PM - не писать, все предложения только в проект. Большую стоимость можете не заламывать – выбираю среди адекватных предложений. - ...
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