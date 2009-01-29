Перерисовать карту в вектор

Иллюстрации и РисункиЗавершен32 заявки637 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рассматриваются только кандидаты, опубликовавшие стандартные для биржи Weblancer данные под проектом: цена, срок исполнения. В PM - не писать, все предложения только в проект.

Большую стоимость можете не заламывать – выбираю среди адекватных предложений.

- Если вы работали над векторными картами и можете это продемонстрировать - вам плюс.

- Если пришлёте готовый кусок карты - вам плюс

1. Разделить на слои. На первом слое географическая карта с природными зонами: возвышенности, болота, река, лес. Второй слой: карта улиц, технических зон, садовых участков, кладбища, гаражи и т.д. Третий слой: названия улиц, номера домов, географических объектов и всех обозначений на карте (перевести их в редактируемую текстовую форму). Четвёртый слой: разделение на сетку районов с буквенными обозначениями АБВГДЕ (красно-оранжевые обозначения).

2. Каждый слой не должен затрагивать другие слои. То есть, выключая видимость любого из слоёв, мы должны получить изображение без артефактов – всё должно правильно отображаться, куски от выключенных слоём не должны оставлять «дырки в карте».

3. Убрать с карты водяной знак, знаки обозначающие, что в этом районе находится (синие квадратные обозначения парковок, гостиниц, почты, телеграфа, заправок и др.)

4. Улицы и географические зоны выровнять, убрать грязь и шум, стилизовать под Google Maps. Улицы должны быть ровные, с окантовкой одинаковой толщины на всём протяжении улицы (это относится также и к другим объектам). Цвет улиц должен быть един на всём их протяжении. Цвет однотипных объектов должен быть един. Артефакты необходимо удалить.

5. Все объекты должны быть легко редактируемы, логически сгруппированы: улицы, кварталы, технические зоны и т.д.

6. Конечный формат Adobe Illustrator CS3

15 лет назад
Unicom
42 годаБолгария
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
Fiorentina
Оксана 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Ксения отлично справилась с работой. Понимала то, что нужно сделать практичиски с полуслова. Обладает оличным чувством стиля и вкладывает его в работу. Очень старательна и внимательна к мелочам. Если бы не досадное недоразумение в дополнительной части задания, то поставил бы 10+ Всем рекомендую как отличного профессионала.
+
  • Похожие заказы

  • Дизайн сувенирной продукции!

    Срочно требуется дизайн магнитов на холодильник (полноцвет). ЦА – люди от 18 до 45 лет. Ведущие активный образ жизни. Оптимисты Темы: АнтиКризис. Кризис с позиции позитива. Требования: комплект из 4 магнитов размером 9х9 см. в форме квадрата с ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн стильной иллюстрации

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры-фрилансеры! Этот проект только для профессионалов, исключительно. Нужно разработать дизайн стильной иллюстрации фотографического качества (Photoshop, 400dpi, 200x300мм), в стиле приложенного образца взятого из свободных источников. Требуется эксклюзивная дизайнерская творческая мысль за разумную и приемлимую стоимость. С ...

    Иллюстрации и Рисунки30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проект для лучшего иллюстратора

    $65

    Нужна профессиональная работа от лучшего иллюстратора. Цель нарисовать стен доску куда приделываются фотографии ( смотри файл ) Сделать это в классном стиле и с мелкими красивыми элементами. Размер картинки должен быть 480х320. Прикрепляю файл того ...

    Иллюстрации и Рисунки36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн конверта

    $50

    Необходимо разработать дизайн конверта E65 Сюжет: море, скала, на скале домик, заяц с рюкзаком собирающийся в дорогу.Далее рассчитываю на вашу фантазию. (рисунок должен быть выполнен в мультяшном стиле, например героев мадагаскара). жду ваших предложений, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать два изображения для сайта

    На сайте в секциях присутсвуют изображения в определенном стиле (они представлены в приложенном файле). Требуется сделать еще два изображения в таком же стиле для секций: - IPhone разработка - секция, рассказывающая о разработке приложений для IPhone телефонов; - ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Качественный resize скриншотов

    $10

    Здравствуйте, ув. Weblancer'ы! Начну с того, что поздравлю всех Вас с прошедшими Январскими праздниками :) И так... Требуется сделать качественный (!) ресайз предоставленных скриншотов. На Скриншотах шаблоны для сайтов. Главная идея в том, чтобы на иконках размером в 180x180 ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Рисунки животных на детский паззл

    Необходимо нарисовать картинки для детских паззлов сюжет: динозавры, рыбы. цена договорная. - фотореализм не приветствуется (подойдёт что-нибудь в мультяшном стиле), - но общая адекватность быть должна (если это динозавр, то в качестве деревьев -- папоротники итп.), - также должен быть ...

    Иллюстрации и Рисунки34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад