Перерисовать карту в вектор

Срочно требуется дизайн магнитов на холодильник (полноцвет). ЦА – люди от 18 до 45 лет. Ведущие активный образ жизни. Оптимисты Темы: АнтиКризис. Кризис с позиции позитива. Требования: комплект из 4 магнитов размером 9х9 см. в форме квадрата с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рассматриваются только кандидаты, опубликовавшие стандартные для биржи Weblancer данные под проектом: цена, срок исполнения. В PM - не писать, все предложения только в проект.
Большую стоимость можете не заламывать – выбираю среди адекватных предложений.
- Если вы работали над векторными картами и можете это продемонстрировать - вам плюс.
- Если пришлёте готовый кусок карты - вам плюс
1. Разделить на слои. На первом слое географическая карта с природными зонами: возвышенности, болота, река, лес. Второй слой: карта улиц, технических зон, садовых участков, кладбища, гаражи и т.д. Третий слой: названия улиц, номера домов, географических объектов и всех обозначений на карте (перевести их в редактируемую текстовую форму). Четвёртый слой: разделение на сетку районов с буквенными обозначениями АБВГДЕ (красно-оранжевые обозначения).
2. Каждый слой не должен затрагивать другие слои. То есть, выключая видимость любого из слоёв, мы должны получить изображение без артефактов – всё должно правильно отображаться, куски от выключенных слоём не должны оставлять «дырки в карте».
3. Убрать с карты водяной знак, знаки обозначающие, что в этом районе находится (синие квадратные обозначения парковок, гостиниц, почты, телеграфа, заправок и др.)
4. Улицы и географические зоны выровнять, убрать грязь и шум, стилизовать под Google Maps. Улицы должны быть ровные, с окантовкой одинаковой толщины на всём протяжении улицы (это относится также и к другим объектам). Цвет улиц должен быть един на всём их протяжении. Цвет однотипных объектов должен быть един. Артефакты необходимо удалить.
5. Все объекты должны быть легко редактируемы, логически сгруппированы: улицы, кварталы, технические зоны и т.д.
6. Конечный формат Adobe Illustrator CS3
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