Дизайн сувенирной продукции!

Здравствуйте, Хочется, чтобы персонаж на картинке стал объемным и цветным. Оплата любым удобным способом, но только за понравившуюся работу. UPD: 1. вектор - очень желательно, но не обязательно. 2. Детали можно выкинуть/изменить - от начальной картинки нужен только образ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется дизайн магнитов на холодильник (полноцвет).
ЦА – люди от 18 до 45 лет. Ведущие активный образ жизни. Оптимисты
Темы: АнтиКризис. Кризис с позиции позитива.
Требования: комплект из 4 магнитов размером 9х9 см. в форме квадрата с округленными краями.
Варианты (исключительно по теме проекта) присылайте на [email protected]
Оплата – до 1500 руб. за комплект – 4 интересных магнита.
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