Дизайн сувенирной продукции!

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок1454 просмотра
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#1$

Срочно требуется дизайн магнитов на холодильник (полноцвет).

ЦА – люди от 18 до 45 лет. Ведущие активный образ жизни. Оптимисты

Темы: АнтиКризис. Кризис с позиции позитива.

Требования: комплект из 4 магнитов размером 9х9 см. в форме квадрата с округленными краями.

Варианты (исключительно по теме проекта) присылайте на [email protected]

Оплата – до 1500 руб. за комплект – 4 интересных магнита.

15 лет назад
medvedevstyle
Игорь 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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