Отрисовать 5 карт

Надо нарисовать красиво на карте то, что будет застроено-незастроено. Таких 5 рисунков.

СОРРИ

Пример работы как НЕ НАДО делать, так сделать и я могу :-)

Апдейт. Предложений много - не знаю кого выбрать, можете нарисовать одну в качестве примера работы или ссылку на рисунки свои пободного рода.