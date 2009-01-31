Отрисовать 5 карт

Иллюстрации и РисункиЗавершен30 заявок623 просмотра
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Надо нарисовать красиво на карте то, что будет застроено-незастроено. Таких 5 рисунков.

СОРРИ

Пример работы как НЕ НАДО делать, так сделать и я могу :-)

Апдейт. Предложений много - не знаю кого выбрать, можете нарисовать одну в качестве примера работы или ссылку на рисунки свои пободного рода.

15 лет назад
Mirabel
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Weeeha
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$150
1 день
Карта отрисована, Николай дал дельный совет как можно сделать карту чтобы интересно смотрелись года застройки, подключил программиста своего. Быстро и качественно. Спасибо.
Приятно работать. Ирина ясно и четко формулирует задачи, открыта новым идеям. И никаких проблем с оплатой.