Сделать картинку цветной и объемной

$100
Иллюстрации и РисункиЗавершен33 заявки2011 просмотров
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#1$

Здравствуйте,

Хочется, чтобы персонаж на картинке стал объемным и цветным.

Оплата любым удобным способом, но только за понравившуюся работу.

UPD:

1. вектор - очень желательно, но не обязательно.

2. Детали можно выкинуть/изменить - от начальной картинки нужен только образ.

15 лет назад
badbojo
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
hitryi-pryanik
Вячеслав 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
15 лет назад
Отлично справился с иллюстрацией. С полным пониманием теней, рефлексов и анатомии. На критику реагирует адекватно, но имеет свое мнение (что в общем то - хорошо). Спасибо!
По конкурсу на персонажа сработались быстро. Правда важные детали пришлось выспросить лично (для какого сайта, зачем вообще нужен). Было несколько правок. Сначала сказал, что цвета на моё усмотрение, потом попросил конкретные цвета использовать, компромисс нашли быстро. Правки давал предметно и детально. В личке отвечал на все вопросы быстро. Знал, чего хочет — самое важное. С оплатой проблем не возникло. Впечатления от общения и работы хорошие. Приятно иметь дело. Что важно лично для меня: я остался доволен тем результатом, которым остался доволен он.
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hitryi-pryanik
Вячеслав 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
15 лет назад
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