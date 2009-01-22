Сделать картинку цветной и объемной

По конкурсу на персонажа сработались быстро. Правда важные детали пришлось выспросить лично (для какого сайта, зачем вообще нужен). Было несколько правок. Сначала сказал, что цвета на моё усмотрение, потом попросил конкретные цвета использовать, компромисс нашли быстро. Правки давал предметно и детально. В личке отвечал на все вопросы быстро. Знал, чего хочет — самое важное. С оплатой проблем не возникло. Впечатления от общения и работы хорошие. Приятно иметь дело. Что важно лично для меня: я остался доволен тем результатом, которым остался доволен он.