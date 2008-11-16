badbojo

Кирилл Па badbojo

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Определялка ИП для интернет-магазина

    $50

    Привет, Стартап. Задач много. Есть интересные. Для начала: Нужно написать аддон для cs-cart, который будет правильно определять страну пользователя и выбирать соответствующую локаль. Таблица с блоками IP адресов и странами есть. Про cs-cart: php, mysql, smarty, jq. Говнокода нет, все ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать внутреннюю систему

    $500

    Есть задача - доделать внутреннюю систему наполнения товарами через АПИ. написано на PHP (cakephp), js (jquery). код нормальный - читается. есть ТЗ. вышлю. Работа срочная. Большая просьба не обращаться, если у вас нет времени, или вы не готовы ...

    PHPJavascriptjQueryCakePHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тестирование, исправление багов, кроссбраузерность

    $250

    Нужно протестировать проект на cs-cart (smarty), записать список найденных багов, исправить эти баги (только верстка) и сделать сайт кроссбраузерным ff3.6 – .. opera 10 – .. IE 6 (можно просто поставить ворнинг с предложением обновить это говно), 7, ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вёрстка блока фильтров (js+html+smarty=~1час)

    $50

    Есть интернет магазин на cs-cart(smarty). нужно сделать блок с фильтрами товаров красивыми – все данные в шаблоне есть. Скрин прилагаю. Оплата яд или альфа. При наличии разумных аргументов размер оплаты может быть увеличен.

    JavascriptHTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой парсер HTML

    $100

    Нужен простой парсер. Парсить будем зарубежный хорошо свёрстанный сайт. Данные нужно записывать в мускуль. Задачу опишу подробно. Срок – 2-3 дня.

    HTML
    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка CS-Cart (smarty)

    $250

    Нужно сверстать простой сайтик по загородной недвижимости. сайт на движке cs-cart. 1. макеты есть. 2. срок – 2 дня. 3. цена за выполнение работы в срок – 5 к. при срыве сроков, на 1 день – 4к ...2 дня – 3к. ...3 ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настроить lighttpd

    $50

    Небольшой интрернет-магазин на базе shopscript webasyst. Стоит на вдс мастерхоста, ОС CentOS 5, панелька lxadmin. Сейчас все крутится на апаче2. Магазин при небольшой нагрузке(не больше 50 юзеров) начинает сильно тормозить. + иногда процессы апача отжирают до ...

    CentOSWebasyst
    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать картинку цветной и объемной

    $100

    Здравствуйте, Хочется, чтобы персонаж на картинке стал объемным и цветным. Оплата любым удобным способом, но только за понравившуюся работу. UPD: 1. вектор - очень желательно, но не обязательно. 2. Детали можно выкинуть/изменить - от начальной картинки нужен только образ.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Парсеры и верстка

    $1000

    Мы - небольшой интернет магазин. В данный момент есть желание автоматизировать ряд рутинных операций связанных с обновлением ассортимента и цен. Кроме того, нужно привести верстку в порядок. ТЗ вышлю по запросу.

    Веб-программирование26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
hitryi-pryanik
Вячеслав 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
$100
9 баллов
15 лет назад
Сделать картинку цветной и объемной
По конкурсу на персонажа сработались быстро. Правда важные детали пришлось выспросить лично (для какого сайта, зачем вообще нужен). Было несколько правок. Сначала сказал, что цвета на моё усмотрение, потом попросил конкретные цвета использовать, компромисс нашли быстро. Правки давал предметно и детально. В личке отвечал на все вопросы быстро. Знал, чего хочет — самое важное. С оплатой проблем не возникло. Впечатления от общения и работы хорошие. Приятно иметь дело. Что важно лично для меня: я остался доволен тем результатом, которым остался доволен он.
Отлично справился с иллюстрацией. С полным пониманием теней, рефлексов и анатомии. На критику реагирует адекватно, но имеет свое мнение (что в общем то - хорошо). Спасибо!
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