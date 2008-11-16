Привет, Стартап. Задач много. Есть интересные. Для начала: Нужно написать аддон для cs-cart, который будет правильно определять страну пользователя и выбирать соответствующую локаль. Таблица с блоками IP адресов и странами есть. Про cs-cart: php, mysql, smarty, jq. Говнокода нет, все ...
- $50Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Есть задача - доделать внутреннюю систему наполнения товарами через АПИ. написано на PHP (cakephp), js (jquery). код нормальный - читается. есть ТЗ. вышлю. Работа срочная. Большая просьба не обращаться, если у вас нет времени, или вы не готовы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно протестировать проект на cs-cart (smarty), записать список найденных багов, исправить эти баги (только верстка) и сделать сайт кроссбраузерным ff3.6 – .. opera 10 – .. IE 6 (можно просто поставить ворнинг с предложением обновить это говно), 7, ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть интернет магазин на cs-cart(smarty). нужно сделать блок с фильтрами товаров красивыми – все данные в шаблоне есть. Скрин прилагаю. Оплата яд или альфа. При наличии разумных аргументов размер оплаты может быть увеличен.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен простой парсер. Парсить будем зарубежный хорошо свёрстанный сайт. Данные нужно записывать в мускуль. Задачу опишу подробно. Срок – 2-3 дня.Веб-программирование24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно сверстать простой сайтик по загородной недвижимости. сайт на движке cs-cart. 1. макеты есть. 2. срок – 2 дня. 3. цена за выполнение работы в срок – 5 к. при срыве сроков, на 1 день – 4к ...2 дня – 3к. ...3 ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Небольшой интрернет-магазин на базе shopscript webasyst. Стоит на вдс мастерхоста, ОС CentOS 5, панелька lxadmin. Сейчас все крутится на апаче2. Магазин при небольшой нагрузке(не больше 50 юзеров) начинает сильно тормозить. + иногда процессы апача отжирают до ...Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Здравствуйте, Хочется, чтобы персонаж на картинке стал объемным и цветным. Оплата любым удобным способом, но только за понравившуюся работу. UPD: 1. вектор - очень желательно, но не обязательно. 2. Детали можно выкинуть/изменить - от начальной картинки нужен только образ.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $1000
Мы - небольшой интернет магазин. В данный момент есть желание автоматизировать ряд рутинных операций связанных с обновлением ассортимента и цен. Кроме того, нужно привести верстку в порядок. ТЗ вышлю по запросу.Веб-программирование26 заявокЗакрыт15 лет назад