Вёрстка блока фильтров (js+html+smarty=~1час)

Поменять шапку сайта (движок DLE 7.3) и сделать почти что такую же как на 90testov.com, только вместо тамошних иконок - разместить мои иконки (подробный эскиз "как надо" и иконки в .psd прилагаются). Пожалуйста, пишите только те ...