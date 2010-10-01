Техника CSS Sprites для сайта

HTML-версткаЗакрыт5 заявок183 просмотра
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Требуется ряд рисунков для сайта объединить по технике CSS Sprites, внести необходимые изменения в сам сайт. Подробное тз в приложении.

CSS
13 лет назад
tri777ki
Игорь 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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