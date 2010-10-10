Верстка шаблона под Joomla 1.5.x

ТЗ:

- Внешний вид шаблона в присоединенной картинке.

- Кроссбраузерно - IE6.0 - 8.0, Firefox, Opera, Chrome (проверю с помощью http://browsershots.org/)

- На div'ах

- CMS Joomla 1.5.х - нужно понимание, как выводятся модули в позиции данной CMS, и как делать разные стили для модулей в одной позиции

По оплате:

- просьба указывать сроки

- оплата только рублями

- возможен расчет через Яндекс.Деньги или Webmony (WMR) (не забывайте активировать кошелек), безнал или наличными в Москве.

- оплата по факту (факт - работающий шаблон на нашем сервере)