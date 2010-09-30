Верстка макета с JS скриптами

На сегодня 30.09 нужен верстальщик ,чтобы сверстать 5 страниц (индекс, формуляр, галерея и тп). Жду ссылки на ваш профиль и координаты (почта и ICQ) чтобы выслать страницы для оценки. Новичкам и агентствам просьба не ...