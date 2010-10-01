Сверстать макет под CMS DLE 9.0

$50
HTML-версткаЗавершен5 заявок162 просмотра
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Здравствйуте, Нужно сверстать макет под CMS DLE 9.0 (все теги т .д. и т.п.)

Бюджет не большой так как гос-ая школа

оплата после выполнения

дизайн фиксированный

меню: выдвегающиеся (верхнее)

Срок сегодня

13 лет назад
school898
Лебеднев 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Ну что сказать? Андрей професионал в своей области,сверстал адаптировал под DLE 9 понадобилось время но результат отличный, буду в дальнейшем обращаться. Всем рекомендую как специалиста
Спасибо!
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