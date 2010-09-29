Забить странички правильными мета тегами

Необходимо сверстать стандартный шаблон сайта: шапка две колонки подвал. Никаких сложных элементов дизайна нет. Верстка блочная, кроссбраузерная (FF3, IE 6-8, chrome, safari, opera). Макет для оценки сил по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: у каждой странички (30 страничек) есть мета теги.
Вида:
Прослушка телефонов
задача заполнить их! title - название ПО или раздела, используя как можно больше ключевых слов. В keywords можно прямо так вставлять ключевые слова, но само собой по теме, например все слова которые в тексте. Лишнего не надо. Description - тут надо писать по 1-2 предложению - краткое описание странички, аналогично ключевиков побольше!
слова дам...
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