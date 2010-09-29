Забить странички правильными мета тегами

Задача: у каждой странички (30 страничек) есть мета теги.

Вида:

Прослушка телефонов

задача заполнить их! title - название ПО или раздела, используя как можно больше ключевых слов. В keywords можно прямо так вставлять ключевые слова, но само собой по теме, например все слова которые в тексте. Лишнего не надо. Description - тут надо писать по 1-2 предложению - краткое описание странички, аналогично ключевиков побольше!

слова дам...