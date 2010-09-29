Необходимо сверстать одну страницу

HTML-версткаЗавершен12 заявок256 просмотров
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13 лет назад
BarDocamar
Петров 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
TakeMore
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$2
1 день
Сделал все хорошо и быстро. Рекомендую.
Работодатель не заплатил деньги, хоть и не большие - 2у.е. 31.09.10 должен был заплатить. Сначала тянул, а теперь исчез.
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