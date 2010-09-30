Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
13 лет назад
Единственный исполнитель который взялся за эту,довольно не сложную работу.При этом предложив минимальную цену!Отлично справился.Всегда на свзяи.Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество Денис. Буду рад помочь и в след. раз. Хороший заказчик.
$2
10 баллов
13 лет назад
Сделал все хорошо и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работодатель не заплатил деньги, хоть и не большие - 2у.е. 31.09.10 должен был заплатить. Сначала тянул, а теперь исчез.