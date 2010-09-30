TakeMore

Храбатин TakeMore

 
35 летУкраина/Ивано-Франковск
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
terexoff81
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Натянуть верстку на OpenCart, лично для TAKEMORE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
terexoff81
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Cверстать меню для сайта на движке opencart
Единственный исполнитель который взялся за эту,довольно не сложную работу.При этом предложив минимальную цену!Отлично справился.Всегда на свзяи.Буду еще обращаться.
Спасибо за сотрудничество Денис. Буду рад помочь и в след. раз. Хороший заказчик.
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BarDocamar
Петров 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Необходимо сверстать одну страницу
Сделал все хорошо и быстро. Рекомендую.
Работодатель не заплатил деньги, хоть и не большие - 2у.е. 31.09.10 должен был заплатить. Сначала тянул, а теперь исчез.
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