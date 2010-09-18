BarDocamar

Петров BarDocamar

 
44 годаРоссия/Астрахань
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Email: [email protected]

skype: bar.docamar

  • Необходимо написать одну страницу на ASP.NET MVC

    1 страница Есть список людей, по каждому человеку 1. Имя 2. Фамилия 3. Отчество 4. Телефон 5. Год рождения Кнопки добавить, удалить, редактировать Есть возможность дальнейшего сотрудничества. Хотелось бы ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо сверстать одну страницу

    1 страница Есть список людей, по каждому человеку 1. Имя 2. Фамилия 3. Отчество 4. Телефон 5. Год рождения Кнопки добавить, удалить, редактировать Сроки/цена.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • PHP + MySql

    Добрый день, У меня есть проект, для реализации которого мне нужен программист с навыками использования php и mysql. Ниже есть ссылка на техническое задание по проекту. От желающи - сроки и сумма за которую вы готовы выполнить этот ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
TakeMore
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$2
0 баллов
13 лет назад
Необходимо сверстать одну страницу
Работодатель не заплатил деньги, хоть и не большие - 2у.е. 31.09.10 должен был заплатить. Сначала тянул, а теперь исчез.
Сделал все хорошо и быстро. Рекомендую.
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vitaliy-o
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
0 баллов
13 лет назад
PHP + MySql
Человек, который зарегистрирован МЕНЕЕ недели на сайте, не имея ни отзывов, ни рекомендаций, зато заплатив мне 1000р. из 3000 обещанных, просит залить работу на его сервер. В итоге я залил то, за что заплатили, и пропал. p.s. Больше к серверу я НЕ ПОДКЛЮЧАЛСЯ. Андрей, запросите логи подключений у своего хостера, возможно увидите причину исчезновения скриптов.
Взялся сделать за $100 простенькую задачу. Началось все хорошо. Потом человек начал исчезать. Не достучаться в скайп часами. Вместо 2х дней на все он потратил 4 дня на треть. Постоянно ныл что ему очень нужны деньги. Получил 1000р предоплаты, залил то что сделал на наш сервер и исчез. Пароли мы не меняли, сегодня я заметил что весь код с сервера исчез. Настоятельно не рекомендую обращаться к этому человеку. PS Попросил залить то что сделано на наш сервер я ровно через неделю после начала коммуникации (было обещание реализовать за 2 дня) Именно потому что вы постоянно пропадали.
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