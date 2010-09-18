BarDocamar

Взялся сделать за $100 простенькую задачу. Началось все хорошо. Потом человек начал исчезать. Не достучаться в скайп часами. Вместо 2х дней на все он потратил 4 дня на треть. Постоянно ныл что ему очень нужны деньги. Получил 1000р предоплаты, залил то что сделал на наш сервер и исчез. Пароли мы не меняли, сегодня я заметил что весь код с сервера исчез. Настоятельно не рекомендую обращаться к этому человеку. PS Попросил залить то что сделано на наш сервер я ровно через неделю после начала коммуникации (было обещание реализовать за 2 дня) Именно потому что вы постоянно пропадали.