BarDocamar

1 страница Есть список людей, по каждому человеку 1. Имя 2. Фамилия 3. Отчество 4. Телефон 5. Год рождения Кнопки добавить, удалить, редактировать Есть возможность дальнейшего сотрудничества. Хотелось бы ...
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- Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
1 страница Есть список людей, по каждому человеку 1. Имя 2. Фамилия 3. Отчество 4. Телефон 5. Год рождения Кнопки добавить, удалить, редактировать Сроки/цена.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Всего 1 страница. Есть список людей, по каждому человеку 1. Имя 2. Фамилия 3. Отчество 4. Телефон 5. Год рождения Кнопки: добавить, удалить, редактировать. От вас - пожелание ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день, У меня есть проект, для реализации которого мне нужен программист с навыками использования php и mysql. Ниже есть ссылка на техническое задание по проекту. От желающи - сроки и сумма за которую вы готовы выполнить этот ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$2
0 баллов
13 лет назад
Работодатель не заплатил деньги, хоть и не большие - 2у.е. 31.09.10 должен был заплатить. Сначала тянул, а теперь исчез.
Ответный отзыв
Сделал все хорошо и быстро. Рекомендую.
$100
0 баллов
13 лет назад
Человек, который зарегистрирован МЕНЕЕ недели на сайте, не имея ни отзывов, ни рекомендаций, зато заплатив мне 1000р. из 3000 обещанных, просит залить работу на его сервер. В итоге я залил то, за что заплатили, и пропал. p.s. Больше к серверу я НЕ ПОДКЛЮЧАЛСЯ. Андрей, запросите логи подключений у своего хостера, возможно увидите причину исчезновения скриптов.
Ответный отзыв
Взялся сделать за $100 простенькую задачу. Началось все хорошо. Потом человек начал исчезать. Не достучаться в скайп часами. Вместо 2х дней на все он потратил 4 дня на треть. Постоянно ныл что ему очень нужны деньги. Получил 1000р предоплаты, залил то что сделал на наш сервер и исчез. Пароли мы не меняли, сегодня я заметил что весь код с сервера исчез. Настоятельно не рекомендую обращаться к этому человеку. PS Попросил залить то что сделано на наш сервер я ровно через неделю после начала коммуникации (было обещание реализовать за 2 дня) Именно потому что вы постоянно пропадали.