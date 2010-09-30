Редактирование верстки минисайтов

$50
HTML-версткаЗакрыт4 заявки208 просмотров
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День добрый

Необходим человек, разбирающийся в CSS для редактирования верстки минисайтов.

Основные требования и порядок работы:

1 часть

- залить на сервер файлы;

- прописать доступ к базе данных;

- прописать настройки переменных, конфиг;

===========

итого 10-15 минут

2 часть

- закачать шапку (шапка предоставляется)

- поправить уже существующую верстку (шрифты, фоны, цвета, размеры) (СSS файл просто, на две странички разряженного текста)

- установить счетчик liveinternet

===========

итого 10-15 минут

3 часть (для каждого десятого сайта)

надо будет кардинально верстку представления информации на сайте. Т.е. было, например, две колонки - а сделать три. Поменять ширину, поменять место размещения информации, по другому оформить футер и хедер, колонки и т.п. Все это без сторонней графики - только средствами CSS

От вас требуется также знание php на уровне, чтобы понимать, о чем речь в строках ниже

$content.="

  • ".$messages['title']." (комментариев ".intval($messages['num_com']).")
    • " ;

    echo $content;

    Если не знаете, не пишите ответ на проект!

    В ответе укажите:

    - цену за сайт, включающий 1 и 2 этап

    - цену за сайт, включающий 1, 2, 3 этап

    - информацию о себе: сколько лет, где живете, чем занимаетесь, какой опыт.

    13 лет назад
    eeternity
    Кирилл 
    41 годРоссия
    16 лет в сервисе
    Был
    10 лет назад
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