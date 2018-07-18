Качественный resize скриншотов

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Здравствуйте, ув. Weblancer'ы!

Начну с того, что поздравлю всех Вас с прошедшими Январскими праздниками :)

И так...

Требуется сделать качественный (!) ресайз предоставленных скриншотов.

На Скриншотах шаблоны для сайтов. Главная идея в том, чтобы на иконках размером в 180x180 пикселей:

1. сохранить идею шаблона;

2. как можно больше показать его деталей;

3. максимальная четкость изображения.

В последствии эти иконки будут размещены в разделе портфолио на сайте [X], как, к примеру, сделано здесь:

http://www.mirron.com/portfolio/

Нам для того, чтобы своевременно определиться с победителем конкурса, от Вас требуется сделать ресайз лишь одного скриншота.

В целом же, выбранному исполнителю нужно будет сделать ресайз 10 скриншотов.

Кол-во скриншотов: 10 шт.

Размер скриншотов: ~700на 700

Размер после ресайза: 180 на 180

Скачать архив со скриншотом можно в прикреплении.

Заранее благодарен Всем участникам!