Качественный resize скриншотов

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен20 заявок1605 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Здравствуйте, ув. Weblancer'ы!

Начну с того, что поздравлю всех Вас с прошедшими Январскими праздниками :)

И так...

Требуется сделать качественный (!) ресайз предоставленных скриншотов.

На Скриншотах шаблоны для сайтов. Главная идея в том, чтобы на иконках размером в 180x180 пикселей:

1. сохранить идею шаблона;

2. как можно больше показать его деталей;

3. максимальная четкость изображения.

В последствии эти иконки будут размещены в разделе портфолио на сайте [X], как, к примеру, сделано здесь:

http://www.mirron.com/portfolio/

Нам для того, чтобы своевременно определиться с победителем конкурса, от Вас требуется сделать ресайз лишь одного скриншота.

В целом же, выбранному исполнителю нужно будет сделать ресайз 10 скриншотов.

Кол-во скриншотов: 10 шт.

Размер скриншотов: ~700на 700

Размер после ресайза: 180 на 180

Скачать архив со скриншотом можно в прикреплении.

Заранее благодарен Всем участникам!

15 лет назад
uk_finder
Василий 
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
gala_m
Россия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Понравилось работать с Василием. Заказчик, который четко определяет цели, активно участвует в процессе и объективно оценивает выполненную работу. Оплата в полном размере и без малейшей задержки. Приятное общение. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Рекомендую работать с этим заказчиком.
Заявки фрилансеров
gala_m
Россия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сувенирной продукции!

    Срочно требуется дизайн магнитов на холодильник (полноцвет). ЦА – люди от 18 до 45 лет. Ведущие активный образ жизни. Оптимисты Темы: АнтиКризис. Кризис с позиции позитива. Требования: комплект из 4 магнитов размером 9х9 см. в форме квадрата с ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рисунки животных на детский паззл

    Необходимо нарисовать картинки для детских паззлов сюжет: динозавры, рыбы. цена договорная. - фотореализм не приветствуется (подойдёт что-нибудь в мультяшном стиле), - но общая адекватность быть должна (если это динозавр, то в качестве деревьев -- папоротники итп.), - также должен быть ...

    Иллюстрации и Рисунки34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать картинку цветной и объемной

    $100

    Здравствуйте, Хочется, чтобы персонаж на картинке стал объемным и цветным. Оплата любым удобным способом, но только за понравившуюся работу. UPD: 1. вектор - очень желательно, но не обязательно. 2. Детали можно выкинуть/изменить - от начальной картинки нужен только образ.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Отрисовать 5 карт

    Надо нарисовать красиво на карте то, что будет застроено-незастроено. Таких 5 рисунков. СОРРИ Пример работы как НЕ НАДО делать, так сделать и я могу :-) Апдейт. Предложений много - не знаю кого выбрать, можете нарисовать одну в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать сертификат

    $5

    Здравствуйте. Нужен рисунок сертификата похожмй на http://iq-certification.com/images/sample.png Ничего особенного, цвета и надписи исполнителю. Можно предлагать готовые, тематика та же.

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Небольшие картинки для корпоративного портала

    Необходимо нарисовать вектроные картинки отражающие суть того или иного раздела на внутреннем корпоративном портале для сотрудников телекоммуникационной компании. Дано: 1. Скриншоты внутреннего корпоративного портала для сотрудников 2. Список разделов для которых нужны картинки: Главная страница (логотип) Библиотека документов Компас новичка Подразделения ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарисовать порядка 30-40 небольших иллюстраций

    $5000

    Нужно нарисовать порядка 30-40 небольших иллюстраций на сайт для историй. Стиль иллюстраций должен быть как в примере ниже. Хотя это обсуждаемо, если интересный стиль. Иллюстрации будут как на черном так и на белом фоне, примерно 50/50. ...

    Иллюстрации и Рисунки69 заявок
    Закрыт
    15 лет назад