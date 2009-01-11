Рисунки животных на детский паззл

Иллюстрации и РисункиЗакрыт34 заявки1003 просмотра
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Необходимо нарисовать

картинки для детских паззлов

сюжет: динозавры, рыбы.

цена договорная.

- фотореализм не приветствуется (подойдёт что-нибудь в мультяшном стиле),

- но общая адекватность быть должна (если это динозавр, то в качестве деревьев -- папоротники итп.),

- также должен быть проработанный разнообразный фон (паззл, всё-таки)

15 лет назад
jocko
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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