Нужно перерисовать фото

Нужно нарисовать порядка 30-40 небольших иллюстраций на сайт для историй. Стиль иллюстраций должен быть как в примере ниже. Хотя это обсуждаемо, если интересный стиль. Иллюстрации будут как на черном так и на белом фоне, примерно 50/50. ...