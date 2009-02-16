Создать два изображения для сайта

На сайте в секциях присутсвуют изображения в определенном стиле (они представлены в приложенном файле).

Требуется сделать еще два изображения в таком же стиле для секций:

- IPhone разработка - секция, рассказывающая о разработке приложений для IPhone телефонов;

- Blackberry разработка - секция, рассказывающая о разработке приложений для BlackBerry телефонов;

В процессе работы надо будет предоставить несколько эскизных вариантов на выбор.

Адрес сайта для которого создается изображение (чтобы лучше разобраться в стиле) будет дан исполнителю.