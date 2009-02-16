Создать два изображения для сайта

Срочно требуется дизайн магнитов на холодильник (полноцвет). ЦА – люди от 18 до 45 лет. Ведущие активный образ жизни. Оптимисты Темы: АнтиКризис. Кризис с позиции позитива. Требования: комплект из 4 магнитов размером 9х9 см. в форме квадрата с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте в секциях присутсвуют изображения в определенном стиле (они представлены в приложенном файле).
Требуется сделать еще два изображения в таком же стиле для секций:
- IPhone разработка - секция, рассказывающая о разработке приложений для IPhone телефонов;
- Blackberry разработка - секция, рассказывающая о разработке приложений для BlackBerry телефонов;
В процессе работы надо будет предоставить несколько эскизных вариантов на выбор.
Адрес сайта для которого создается изображение (чтобы лучше разобраться в стиле) будет дан исполнителю.
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