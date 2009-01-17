Проект для лучшего иллюстратора

Нужна профессиональная работа от лучшего иллюстратора.

Цель нарисовать стен доску куда приделываются фотографии ( смотри файл )

Сделать это в классном стиле и с мелкими красивыми элементами.

Размер картинки должен быть 480х320. Прикрепляю файл того что приблизительно нужно ( прошу строго не судить это делал не дизайнер )

Пишите все кто может красиво рисовать иллюстрации

Моя элекро почта: visiondragon(гав-гав)gmail(точка)com