Необходимо разработать дизайн конверта E65

Сюжет: море, скала, на скале домик, заяц с рюкзаком собирающийся в дорогу.Далее рассчитываю на вашу фантазию. (рисунок должен быть выполнен в мультяшном стиле, например героев мадагаскара).

жду ваших предложений, сроки сжаты, есть еще предложения по аналогичной тематике.