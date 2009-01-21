Срочно требуется дизайн магнитов на холодильник (полноцвет). ЦА – люди от 18 до 45 лет. Ведущие активный образ жизни. Оптимисты Темы: АнтиКризис. Кризис с позиции позитива. Требования: комплект из 4 магнитов размером 9х9 см. в форме квадрата с ...
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Необходимо разработать дизайн конверта E65
Сюжет: море, скала, на скале домик, заяц с рюкзаком собирающийся в дорогу.Далее рассчитываю на вашу фантазию. (рисунок должен быть выполнен в мультяшном стиле, например героев мадагаскара).
жду ваших предложений, сроки сжаты, есть еще предложения по аналогичной тематике.
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