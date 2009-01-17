Нарисовать сердечки и т.д в формате ai

Необходимо нарисовать для формата Adobe Ilustrator около 5 штук. Вроде всё просто: Большое сердце. несколько вокруг или около, пару голубков или лебедей, пару колец с надписью с Днём свадьбы, С любовью, Поздравляем, Счастливая свадьба. Штуки 3-4 варианта с сердцами, а надпись довабить думаю не сложно будет :-). Пару картинок тоже дам.