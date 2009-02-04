Нарисовать персонажи 5 шт

Есть фото человека - нужно его сделать в виде рисунка - и нарисовать в графредакторе несколько деталей. Указывайте цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
+- Суть вот в чем, мне нужен художник мультипликатор...
Задача придумать несколько мультяшных деток - именно придумать, нужен характер, ПРИДУМАТЬ
У деток должны быть
1- Ярко выраженный характер
2- Большие выразительные глаза
3- Они должны быть исконно русскими (не надо мне этой диснеевской хрени - Вини Пух русский, мой герой)
4- Они должны нравится детям
5- Они должны быть милые )))
Стучитесь в аську ближе к вечеру и ночью ))) Неадекватов - просьба не беспокоить
Девочка 1:
Характер веселый движняковый, современный продвинутая модница, носит широкие синие джинсы и яркие пайты с капюшоном, носит оранжевые очки всегда улыбается, глаза голубые, носит модные кроссовки с плоской подошвой любит кататься на скейте, экстрималка, душа компании, сплошной позитив, черные волосы заплетенные в две косички возраст 10 лет
Девочка 2:
Умная воспитанная девочка, каштановые прямые волосы собранные в низкий хвост сзади, носит очки для зрения, сарафаны и белые колготки с туфельками на низком ходу, размеренная, нордическая, с книжками в руках, не торопится не подвергает себя и окружающих опасностям, правельный ребенок 8 лет, умна не по годам
Мальчик 1:
Низкорослый пузан, всегда всем не доволен воспитан единственным мальчиком в семье, никогда не пропускает ни завтрак ни обед не ужин, ворчун, слушается маму, не делает резких движений, не шалит, носит кепку, постоянно ест, ханырит печенье, жадный, носит рубашку с коротким рукавом которая ему мала, носит штаны и ботинки, неопрятный 6 лет
Мальчик 2:
Такой себе русский богатырь, характер вздорный, постоянно отжигает попадает в истории, слегка туповат но милый, носит немного большой на него джинсовый комбинезон, с рубашкой и ботинки. 7 лет
Мальчик 3:
Совсем маленький кроха, ходит за всеми хвостиком задает много вопросов, не делает ничего плохово, требует к себе внимание, всегда окружен маминым вниманием, всегда одет чуть теплее чем надо, носит шорты, и футболку, гольфы и детские сандалии, кепку
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