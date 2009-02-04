Нарисовать персонажи 5 шт

Иллюстрации и РисункиЗавершен35 заявок834 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

+- Суть вот в чем, мне нужен художник мультипликатор...

Задача придумать несколько мультяшных деток - именно придумать, нужен характер, ПРИДУМАТЬ

У деток должны быть

1- Ярко выраженный характер

2- Большие выразительные глаза

3- Они должны быть исконно русскими (не надо мне этой диснеевской хрени - Вини Пух русский, мой герой)

4- Они должны нравится детям

5- Они должны быть милые )))

Стучитесь в аську ближе к вечеру и ночью ))) Неадекватов - просьба не беспокоить

Девочка 1:

Характер веселый движняковый, современный продвинутая модница, носит широкие синие джинсы и яркие пайты с капюшоном, носит оранжевые очки всегда улыбается, глаза голубые, носит модные кроссовки с плоской подошвой любит кататься на скейте, экстрималка, душа компании, сплошной позитив, черные волосы заплетенные в две косички возраст 10 лет

Девочка 2:

Умная воспитанная девочка, каштановые прямые волосы собранные в низкий хвост сзади, носит очки для зрения, сарафаны и белые колготки с туфельками на низком ходу, размеренная, нордическая, с книжками в руках, не торопится не подвергает себя и окружающих опасностям, правельный ребенок 8 лет, умна не по годам

Мальчик 1:

Низкорослый пузан, всегда всем не доволен воспитан единственным мальчиком в семье, никогда не пропускает ни завтрак ни обед не ужин, ворчун, слушается маму, не делает резких движений, не шалит, носит кепку, постоянно ест, ханырит печенье, жадный, носит рубашку с коротким рукавом которая ему мала, носит штаны и ботинки, неопрятный 6 лет

Мальчик 2:

Такой себе русский богатырь, характер вздорный, постоянно отжигает попадает в истории, слегка туповат но милый, носит немного большой на него джинсовый комбинезон, с рубашкой и ботинки. 7 лет

Мальчик 3:

Совсем маленький кроха, ходит за всеми хвостиком задает много вопросов, не делает ничего плохово, требует к себе внимание, всегда окружен маминым вниманием, всегда одет чуть теплее чем надо, носит шорты, и футболку, гольфы и детские сандалии, кепку

15 лет назад
l_valentin
Валентин 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Ushiki
Юлия 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$30
1 день
Умеет работать, не грузится по поводу правок, адекватна, профессиональна, рекомендую.
Понятные правки, своевременная оплата. Не сразу, но довольно быстро нашли общий язык. Думаю, что буду работать с этим заказчиком и дальше.
  • Похожие заказы

  • Перерисовать карту в вектор

    Рассматриваются только кандидаты, опубликовавшие стандартные для биржи Weblancer данные под проектом: цена, срок исполнения. В PM - не писать, все предложения только в проект. Большую стоимость можете не заламывать – выбираю среди адекватных предложений. - ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн стильной иллюстрации

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры-фрилансеры! Этот проект только для профессионалов, исключительно. Нужно разработать дизайн стильной иллюстрации фотографического качества (Photoshop, 400dpi, 200x300мм), в стиле приложенного образца взятого из свободных источников. Требуется эксклюзивная дизайнерская творческая мысль за разумную и приемлимую стоимость. С ...

    Иллюстрации и Рисунки30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проект для лучшего иллюстратора

    $65

    Нужна профессиональная работа от лучшего иллюстратора. Цель нарисовать стен доску куда приделываются фотографии ( смотри файл ) Сделать это в классном стиле и с мелкими красивыми элементами. Размер картинки должен быть 480х320. Прикрепляю файл того ...

    Иллюстрации и Рисунки36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн конверта

    $50

    Необходимо разработать дизайн конверта E65 Сюжет: море, скала, на скале домик, заяц с рюкзаком собирающийся в дорогу.Далее рассчитываю на вашу фантазию. (рисунок должен быть выполнен в мультяшном стиле, например героев мадагаскара). жду ваших предложений, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать два изображения для сайта

    На сайте в секциях присутсвуют изображения в определенном стиле (они представлены в приложенном файле). Требуется сделать еще два изображения в таком же стиле для секций: - IPhone разработка - секция, рассказывающая о разработке приложений для IPhone телефонов; - ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Качественный resize скриншотов

    $10

    Здравствуйте, ув. Weblancer'ы! Начну с того, что поздравлю всех Вас с прошедшими Январскими праздниками :) И так... Требуется сделать качественный (!) ресайз предоставленных скриншотов. На Скриншотах шаблоны для сайтов. Главная идея в том, чтобы на иконках размером в 180x180 ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад