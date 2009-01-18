Перерисовка картинок

Иллюстрации и РисункиЗакрыт53 заявки625 просмотров
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Нужны дизайнеры которые смогут нарисовать копии дизайнов:

именно нарисовать, а не интерполировать!тестовая работа - 750 руб, полноценная работа - по 1500 за 1 дизайн.

15 лет назад
Galina-
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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