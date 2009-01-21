Отрисовка векторных изображений

Доработка рисунков и изображений в векторном формате.Необходимо, чтобы каждой линии рисунка соответствовали бы ДВЕ рядом идущие линии. То есть двойной контур или каркас. Образец прилагается в приложении. Перспектива долгосрочного сотрудничества.Указать расценки, а также возможность создания таких изображений с отсканированных фотографий.